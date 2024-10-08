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18:51, 8 октября 2024Мир

Президент Хорватии пообещал не допустить отправку военных на Украину

Президент Хорватии Миланович пообещал не допустить отправку военных на Украину
Зоран Миланович

Зоран Миланович. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал, что в ходе своего президентского срока не допустит отправку хорватских военных на Украину. Его слова приводит агентство Танюг.

«Пока я президент Хорватии, я не подпишу [документ], чтобы хорватские солдаты присутствовали на Украине», — заявил президент.

По словам Милановича, миссия НАТО по обучению военнослужащих на Украине — это «глупость, такого не существует». Он добавил, что развертывание военных альянса для тренировки украинских солдат является вмешательством НАТО в конфликт и военной активностью. Хорватский лидер подчеркнул, что он «однозначно против этого».

Ранее и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что НАТО давно готовится к потенциальному вооруженного столкновению с Россией.

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