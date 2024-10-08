Рэперша Megan Thee Stallion обнажила интимную часть тела перед камерой

Американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, обнажила интимную часть тела на фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 32,6 миллиона подписчиков.

29-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном наряде. Она надела бюстгальтер и облегающую черную кофту, расстегнув на ней пуговицы, и примерила легинсы с вырезами внизу живота.

В свою очередь, наряд обнажил часть лобка и груди знаменитости с тату в виде бабочки. Кроме того, на кадрах виден пирсинг в ее пупке.

В апреле Megan Thee Stallion также снялась обнаженной для журнала Women's Health.