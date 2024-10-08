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07:15, 8 октября 2024Ценности

Рэперша Megan Thee Stallion обнажила интимную часть тела перед камерой

Фото: @theestallion

Американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, обнажила интимную часть тела на фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 32,6 миллиона подписчиков.

29-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном наряде. Она надела бюстгальтер и облегающую черную кофту, расстегнув на ней пуговицы, и примерила легинсы с вырезами внизу живота.

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В свою очередь, наряд обнажил часть лобка и груди знаменитости с тату в виде бабочки. Кроме того, на кадрах виден пирсинг в ее пупке.

В апреле Megan Thee Stallion также снялась обнаженной для журнала Women's Health.

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      Карина Черных
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