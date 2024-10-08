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10:30, 8 октября 2024Забота о себе

Россиянам назвали вескую причину не игнорировать плоскостопие

Травматолог Карданов: без лечения плоскостопие грозит разрушением суставов

Фото: Peter Porrini / Shutterstock / Fotodom

Без лечения плоскостопие может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредил доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Карданов. Веские причины не игнорировать эту проблему он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Врач призвал россиян не оставлять без внимания плоскостопие, поскольку стопы — это фундамент тела человека. Если же их свод опущен и распластан, любые ежедневные действия автоматически оказывают негативное воздействие на другие отделы опорно-двигательного аппарата.

По словам Карданова, из-за этой патологии меняются оси нижних конечностей, суставы нагружаются неправильно, происходит дисбаланс в работе мышц. Также без лечения сильное плоскостопие грозит разрушением суставов.

Со временем плоскостопие может спровоцировать хронические боли в различных отделах спины, таза и ног. А если не корректировать его годами, могут наступить необратимые дегенеративно-дистрофические изменения в суставах, требующие серьезного хирургического лечения

Андрей Кардановдоктор медицинских наук, травматолог-ортопед

Травматолог подчеркнул: плоскостопие обусловлено генетически. Эта особенность связана с избыточной эластичностью связочного аппарата стоп. Но, если по какой-то причине мышцам ног не хватает нормальных нагрузок или опорно-двигательный аппарат испытывает избыточные нагрузки, плоскостопие может развиться и у людей без генетической предрасположенности, добавил он.

По словам врача, своды стоп поддерживают мышцы, в основном мышцы голеней, поэтому их недогрузка или перегрузка может привести к развитию или прогрессированию плоскостопия. Негативное влияние может оказать «нефизиологичная» обувь — на высоких каблуках или с узким мысом.

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Чтобы избежать плоскостопия, Карданов посоветовал в первую очередь не забывать двигаться. По его словам, даже обычная ходьба лучше, чем сидение. «Если не хотите спровоцировать развитие плоскостопия, избегайте длительного ношения нефизиологичной обуви, а во время работы, связанной с длительным пребыванием на ногах и физическим трудом, используйте обувь с ортопедическими стельками», — призвал врач.

Ранее кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Михаил Рязанцев предупредил об опасности бега для некоторых людей. По его словам, людям с выраженным плоскостопием, искривлением нижних конечностей и лишним весом не стоит заниматься им как основным видом спорта.

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      Наталья Обрядина
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