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20:54, 8 октября 2024Силовые структуры

Россиянин 100 раз ударил и изнасиловал знакомую

В Чебоксарах будут судить мужчину, изнасиловавшего и избившего до смерти подругу

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Чувашии суд рассмотрит дело в отношении 46-летнего местного жителя, изнасиловавшего и избившего знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомста, в мае обвинямый поссорился с подругой в квартире знакомого в Чебоксарах. Мужчина 100 раз ударил потерпевшую руками, ногами и тердым предметом по голове и телу. Затем россиянин надругался над знакомой и украл ее сотовый телефон. Пострадавшая не выжила.

Мужчина обвиняется по пункту б части 2 статьи 131 (Изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей), части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»), пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ. Ранее он уже был судим за расправу.

Ранее стало известно, что в Саратове задержали подозреваемого в расправе над 27-летней работницей салона сотовой связи.

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      Екатерина Кашурникова
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