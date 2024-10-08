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11:12, 8 октября 2024Россия

Россиянка потребовала вакцинировать и чипировать дочь-квадробера

Regions: жительница Подмосковья потребовала чипировать дочь-квадробера
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Жительница подмосковного города Серпухов потребовала вакцинировать и чипировать дочь-квадробера. Об этом стало известно Regions.

По информации издания, россиянка пришла с 12-летней дочерью в клинику. Она настаивала, чтобы ребенку завели карточку и сделали прививку от бешенства. Кроме того, посетительница планировала чипировать девочку.

Сначала администратор подумала, что подобной просьбой родительница пытается доказать ребенку, что из этого ничего не выйдет. После отказа женщина осталась недовольна.

«В холл сбежались все медики и директор, чтобы успокоить маму и ее дочь, которая ходила на четвереньках и громко мяукала», — разъяснили сотрудники.

Специалисты клиники, пытаясь успокоить посетительниц, подчеркнули, что делают такие процедуры только животным. Затем работники учреждения пригрозили вызвать полицию, и только после этого мать с девочкой ушли.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб раскритиковала идею законодательно запретить квадроберов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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