В Госдуме высказались об идее законодательно запретить квадроберов

Депутат Бессараб раскритиковала идею законодательно запретить квадроберов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее законодательно запретить квадроберов. В разговоре с «Лентой.ру» депутат раскритиковала инициативу.

«Сегодня многие хотят запретить буквально все, что отличается от стандартных ситуаций. Все остальное считается вредным. На мой взгляд, нужно очень осторожно относиться ко всем явлениям. Если что-то нарушает общественный порядок, то зачем это запрещать? Это нужно пресекать просто. Какая разница, каким образом нарушается общественный порядок? Это поведение, несовместимое с общепринятым», — заявила Бессараб.

По словам депутата, любого человека следует наказывать за неподобающее поведение.

«Слишком расточительно в законодательстве прописывать, что нельзя плеваться, нельзя ругаться, нельзя лакать из миски по-собачьи. У нас на сегодняшний день есть все догмы, чтобы соблюдать и сохранять общественный порядок. А все остальное только привлекает внимание к тем или иным общественным недостаткам», — добавила она.

Наверняка мы все в детстве прыгали зайчиками вокруг елочки — это квадроберство? На мой взгляд, нет. Так что конкретно мы будем запрещать? Мы будем расписывать, когда можно одевать маску, когда нельзя? На мой взгляд, это даже звучит не очень хорошо Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в России начали разрабатывать законопроект о запрете квадроберов. По словам парламентария, речь идет о запрете пропаганды идеологии квадроберства. Лантратова подчеркнула, что те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике, должны нести ответственность.

