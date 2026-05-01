Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:07, 1 мая 2026

Премьер Словакии стал грузчиком

Премьер Словакии Фицо ушел работать на ночную смену в пекарню
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в пекарне в качестве помощника водителя-экспедитора, чтобы выразить солидарность с трудящимися. Об этом сообщает издание Teraz.

По словам политика, у него есть договоренность с владельцем пекарни о том, что после инструктажа по технике безопасности он посмотрит на товар, который они будут развозить. «Мы будем доставлять продукцию, которую эта пекарня подготовила, остановок у нас будет несколько», — отметил Фицо в рамках заявления для журналистов перед началом ночной смены.

Пекарня, чью продукцию словацкий премьер будет доставлять, расположена в небольшом городе Бановце-над-Бебраво, что на западе республики. Как добавил Фицо, он будет сопровождать водителя всю ночь и возьмет на себя всю физическую работу.

В своей речи политик выразил уважение людям, работающим по ночам во время государственных праздников. Он подчеркнул, что никакой оплаты за ночную работу не получит.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на торжествах, приуроченных ко Дню Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok