Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 8 октября 2024Россия

Российскую семью отказались пускать в храм с коляской из-за боязни испачкать пол

В Челябинске семью не пустили в храм с коляской из-за боязни испачкать пол

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Челябинске семью отказались пускать в храм с коляской из-за боязни испачкать мраморный пол. Об этом сообщили в Telegram-канале «Изнанка Челябинска».

По сведениям российского издания, все произошло в новом кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске. Там паре объявили: для того чтобы зайти, им нужно достать ребенка из коляски, несмотря на то, что он спал.

Родителям предложили обратиться к владыке, поскольку все правила в соборе «он устанавливает».

В челябинской епархии позже разъяснили, что прямого запрета на посещение храма с детскими колясками нет, однако «нужно понимать, что храм — не магазин, музей или поликлиника», пишет ЕАН.

Ранее сообщалось, что в одном из сюжетов программы «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас» россиянок, которые пережили насилие, приравняли к преступницам за желание сделать аборт.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам. Это объяснили социальной справедливостью

      В Госдуме ответили на заявление Бербок об ударах вглубь России немецким оружием

      Россиян призвали не ждать скорого снижения цен

      Американский генерал пригрозил Ирану не переходить «ядерный Рубикон»

      В Казахстане огласили принятое на референдуме по строительству АЭС решение

      Бобровского удивил чемпионский перстень НХЛ

      В Роспотребнадзоре оценили возможность заразиться лихорадкой Марбург через бананы

      В МИД России рассказали о горячих линиях связи с НАТО

      Жена российского миллиардера обнажила грудь перед камерой

      Названы плюсы и минусы покупки квартиры для сдачи в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше