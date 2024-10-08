Российскую семью отказались пускать в храм с коляской из-за боязни испачкать пол

В Челябинске семью не пустили в храм с коляской из-за боязни испачкать пол

В Челябинске семью отказались пускать в храм с коляской из-за боязни испачкать мраморный пол. Об этом сообщили в Telegram-канале «Изнанка Челябинска».

По сведениям российского издания, все произошло в новом кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске. Там паре объявили: для того чтобы зайти, им нужно достать ребенка из коляски, несмотря на то, что он спал.

Родителям предложили обратиться к владыке, поскольку все правила в соборе «он устанавливает».

В челябинской епархии позже разъяснили, что прямого запрета на посещение храма с детскими колясками нет, однако «нужно понимать, что храм — не магазин, музей или поликлиника», пишет ЕАН.

Ранее сообщалось, что в одном из сюжетов программы «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас» россиянок, которые пережили насилие, приравняли к преступницам за желание сделать аборт.