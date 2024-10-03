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11:37, 3 октября 2024Россия

Переживших насилие россиянок приравняли к преступницам за желание сделать аборт

На телеканале «Спас» переживших насилие россиянок приравняли к преступницам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В одном из сюжетов программы «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас» россиянок, которые пережили насилие, приравняли к преступницам за желание сделать аборт.

Героиней выпуска стала психолог Людмила Подольская, которая работает с женщинами, забеременевшими после изнасилования. Специалист призналась, что часто ей удается отговаривать своих пациентов от абортов.

Подольская также дает консультации и тем, кто уже прервал беременность. Ведущая «Спаса» в финале сюжета отметила, что жительницы России, которые пережили изнасилование, «обязательно обретут помощь», если решат оставить ребенка.

«Если будущая мама прерывает беременность, то, по сути, тоже становится преступницей, совсем не меньшей, чем человек, который совершил насилие», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в сахалинском городе Охе старшеклассникам школы № 7 на лекции показали видео с процедурой аборта крупным планом.

Местные власти организовали проверку в образовательном учреждении после мероприятия.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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