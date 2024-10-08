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16:24, 8 октября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за нападения на сына участника СВО в российском регионе

В Самарской области СК возбудил дело из-за нападения на сына участника СВО

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Самарской области следствие возбудило уголовное дело из-за нападения на сына участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Следствие возбудило дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц»). Сейчас правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и задержания злоумышленников.

По данным следствия, ЧП произошло в Новокуйбышевске 3 октября. Там несколько мужчин создали аварийную ситуацию на дороге, подрезали автомобиль пострадавшего, заставили его выйти из машины и избили.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего-контрактника по фамилии Наумов, который до смерти избил участника специальной военной операции на Урале.

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      Анна Габай
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