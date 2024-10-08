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17:26, 8 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

«Общественное»: в Харькове произошли взрывы

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Взрывы произошли в Харькове, пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове прогремели взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного"», — указано в сообщении. О взрывах в киевском районе Харькова сообщил и мэр города Игорь Терехов, по его информации удар был совершен с помощью корректируемого авиационного боеприпаса (КАБ).

Позже «Общественное» сообщило о повторных взрывах в городе.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области Украины. Они раздались 8 октября около 8 часов утра. Подробностей о месте взрыва и последствиях не сообщалось.

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      Валентин Карант
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