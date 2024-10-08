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11:07, 8 октября 2024Из жизни

Таксидермистка превратила замороженные тушки крыс в сексуальные чучела

Женщина из Британии начала делать фигурки танцовщиц из крысиных тушек

Фото: Tursk Aleksandra / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании нашла призвание в таксидермии и стала делать сексуальные чучела из замороженных крысиных тушек. Об этом пишет Metro.

36-летняя Кейтлин Хиллис создала компанию Showtime Taxiderm и занимается продажей необычных чучел крыс. Женщина делает из грызунов танцовщиц и акробатов и продает фигурки по 148 фунтов стерлингов (примерно 18,5 тысячи рублей) за штуку. Ее крысы одеты в яркие костюмы с перьями и колокольчиками, у них есть накладные реснички, а многочисленные соски скрыты тремя парами накладок со стразами.

Хиллис заказывает крысиные тушки у поставщика, который работает с зоопарками и террариумами, и хранит их в холодильнике. Перед началом работы она снимает шкурки с крыс, обрабатывает их и сушит. Затем таксидермистка создает каркас из проволоки, глины и монтажной пены, натягивает на него шкурку и превращает тушку в гламурную фигурку при помощи наряда, перьев и страз.

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Хиллис увлеклась таксидермией после семейного мастер-класса четыре года назад. Вскоре она поняла, что делать чучела из маленьких грызунов не так уж сложно. Ей удалось выработать собственный стиль, а клиенты нашлись через соцсети. Спрос так высок, что таксидермистка может по 12 часов в день работать над сотней чучел одновременно.

Хиллис очень довольна, что у нее есть простор для творчества. Раньше она работала фотографом и графическим дизайнером, но совсем не жалеет о смене профессии. Ей нравится, что люди со всей страны и даже из-за границы покупают сделанные ею чучела.

Ранее сообщалось, что парикмахер из Уэльса нашла необычный способ применения человеческих волос и открыла мастерскую по изготовлению ковриков для сбора нефти. Британка утверждает, что создаваемые ею коврики впитывают в четыре раза больше нефти, чем весят.

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      Антонина Черташ
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