Женщина нашла необычный способ применения человеческих волос

Newsweek: женщина открыла мастерскую по изготовлению ковриков из человеческих волос

Парикмахер из Уэльса нашла необычный способ применения человеческих волос и открыла мастерскую по изготовлению ковриков для сбора нефти. Об этом сообщает Newsweek.

Адель Уильямс десять лет работала парикмахером по всему миру. Около двух лет назад она вернулась в Великобританию из Канады. «Во время работы в канадском салоне я узнала, что все отстриженные волосы направлялись для переработки в коврики, которые использовались для поглощения нефти при ее разливах в воде. Это имело смысл, так как волосы естественным образом поглощают масло. Поэтому мы моем голову с шампунем», — объяснила женщина.

Вдохновившись опытом канадского салона, Уильямс провела расследование и узнала, что в Великобритании сбор волос для ковриков не практикуется. Тогда она решила открыть собственную мастерскую и начать производство. Часть волос британка получает по почте от людей, которые хотят поддержать ее проект. Она также сотрудничает с парикмахерскими и компаниями, занимающимися наращиванием волос.

Полученные волосы женщина моет и выдерживает в течение трех месяцев на случай, если в них обитают насекомые. Британка утверждает, что создаваемые ею коврики впитывают в четыре раза больше нефти, чем они весят. На один коврик уходит около 800 граммов волос, в то время как в среднем волосы одного человека длиною до плеч весят около 30 граммов.

Процесс изготовления коврика занимает около двух часов, а если работают двое, это время сокращается до 45 минут. Женщина планирует зарегистрировать свой бизнес как социальное предприятие и получить финансирование на создание завода.

Британка посчитала, что уже создала коврики из 80 килограммов волос. Сейчас у нее в наличии семь ящиков с волосами, каждый из которых весит по 25 килограммов.

«Я хочу делать мир лучше. Для меня удивительно, что у нас есть материал, который растет прямо на наших головах и может решить много проблем, но мы производим пластиковые коврики, чтобы чистить нефть. Это неправильно. А материал со своих голов мы выбрасываем в помойку, хотя он более эффективен и экологичен», — подчеркнула женщина.

Ранее сообщалось, что 42-летняя жительница Токио за 17 лет отрастила волосы длиной 2 метра 100 сантиметров. По словам японки, ей требуется около трех часов, чтобы помыть двухметровые волосы аккуратно и не повредить их, сделать массаж головы, высушить локоны феном, расчесать их и нанести средства для ухода.