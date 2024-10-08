Туристы сняли квартиру на Airbnb и удивились необычной находке

Компания туристов сняла квартиру на платформе для аренды жилья Airbnb и удивились необычной находке — вместо кровати они обнаружили сложенные вместе и накрытые одеялом столы. Об этом рассказала сестра одной из путешественниц в TikTok, на пост обратило внимание издание New York Post.

Уточняется, что арендованная квартира находится в Небраске. «Когда сестра прислала мне видео столов под одеялом, у меня буквально отвисла челюсть. Я знаю, что на Airbnb могут происходить безумные вещи, но это превзошло все ожидания», — поделилась мнением автор публикации.

Ранее темнокожая блогерша сняла квартиру на сервисе для аренды жилья Airbnb и пожаловалась на зловещий расистский декор комнат. По словам 23-летней Эрики Уоткинс, стены дома украшали ветки хлопка, на которых висели игрушечные обезьяны.