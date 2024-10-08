Украинский сварщик сбежал от мобилизации, сделав дыру в пограничном мосту

Украинский сварщик нашел необычный способ избежать мобилизации. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram.

Известно, что мужчина работал на контрольно-пропускном пункте «Тиса» в Закарпатье. Он ремонтировал пограничный мост и подготавливал себе путь к бегству от мобилизации. В результате мужчина сделал в мосту дыру и по его внутренним конструкциям попал в Венгрию.

Ранее украинский блогер Паша Бумчик сбежал от мобилизации в Румынию через горы в Карпатах. Видео перехода он опубликовал в социальных сетях. Также блогер показал пришедшую повестку, по которой ему надлежало явиться в Соломенский территориальный центр комплектования (аналог военкомата).