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20:53, 8 октября 2024Бывший СССР

Украинский сварщик нашел необычный способ избежать мобилизации

Украинский сварщик сбежал от мобилизации, сделав дыру в пограничном мосту

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Украинский сварщик нашел необычный способ избежать мобилизации. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram.

Известно, что мужчина работал на контрольно-пропускном пункте «Тиса» в Закарпатье. Он ремонтировал пограничный мост и подготавливал себе путь к бегству от мобилизации. В результате мужчина сделал в мосту дыру и по его внутренним конструкциям попал в Венгрию.

Ранее украинский блогер Паша Бумчик сбежал от мобилизации в Румынию через горы в Карпатах. Видео перехода он опубликовал в социальных сетях. Также блогер показал пришедшую повестку, по которой ему надлежало явиться в Соломенский территориальный центр комплектования (аналог военкомата).

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      Александра Д Борисова
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