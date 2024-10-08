Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:55, 8 октября 2024Силовые структуры

Уничтожение росгвардейцами спрятавшейся за грузовиком украинской ДРГ попало на видео

Росгвардия показала видео уничтожения украинской ДРГ в Курской области

В ходе контртеррористической операции в Курской области спецназовцы Росгвардии уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), спрятавшуюся за брошенным грузовиком. Видео с FPV-дрона предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видна местность и грузовик, оператор устанавливает цель и направляет дрон.

В Росгвардии рассказали, что мото-FPV расчет определяет стратегическое место для запуска квадрокоптера, который обнаруживает противника и направляет дрон-камикадзе. После уничтожения цели спецназовцы оперативно меняют местоположение.

7 октября сообщалось, что за неделю с помощью системы защиты неба и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» были уничтожены 103 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

      НАСА описало последствия взрыва атомной бомбы в космосе

      Россиянина задержали за похищение избившего сына одноклассника

      Губернатор назвал условия для поступления женщин на службу в зоне СВО

      Жители российского города пожаловались на реки нечистот и крыс в 70-летнем доме

      В России высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

      На Западе заявили о признании властями утраты территорий Украиной

      Командир оборонявшей Угледар бригады ВСУ объяснил причины удерживания города

      Полпред правительства в КС разъяснил сроки давности в делах о коррупции

      В ВСУ признали потерю позиций в Волчанске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше