Уничтожение росгвардейцами спрятавшейся за грузовиком украинской ДРГ попало на видео

Росгвардия показала видео уничтожения украинской ДРГ в Курской области

В ходе контртеррористической операции в Курской области спецназовцы Росгвардии уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), спрятавшуюся за брошенным грузовиком. Видео с FPV-дрона предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видна местность и грузовик, оператор устанавливает цель и направляет дрон.

В Росгвардии рассказали, что мото-FPV расчет определяет стратегическое место для запуска квадрокоптера, который обнаруживает противника и направляет дрон-камикадзе. После уничтожения цели спецназовцы оперативно меняют местоположение.

7 октября сообщалось, что за неделю с помощью системы защиты неба и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» были уничтожены 103 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).