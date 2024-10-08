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11:56, 8 октября 2024Бывший СССР

В Эстонии появятся кризисные магазины

В Эстонии появятся 110 кризисных магазинов на электрогенераторах
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Potashev Aleksandr / Shutterstock / Fotodom

В Эстонии появится сеть «кризисных магазинов». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Торговые точки создадут для обслуживания населения при возможном отключении света в Эстонии. Для их работы будут использоваться электрогенераторы. Всего в течение ближайших 18 месяцев в стране планируется обустроить 110 кризисных магазинов.

«Центр госрезерва предоставит им электрогенераторы мощностью от 66 до 200 кВт, а торговые сети должны перестроить инженерные системы так, чтобы магазин и банкоматы в нем могли работать за счет генератора в случае отключения сетевого питания», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики начали возведение оборонительной линии сооружений на границе с Россией. Как рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, Литва, Латвия и Эстония модернизируют военную инфраструктуру для приема сил НАТО.

ЖЗЛ
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      Екатерина Грищенко
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