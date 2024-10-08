В Госдуме предложили наказывать родителей употребляющих алкоголь детей

Депутат Хамзаев призвал ввести ответственность за употребление алкоголя детьми

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением наказывать родителей употребляющих алкоголь детей. Он рассказал РИА Новости, что в отношении таких родителей следует ввести административную ответственность.

«Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности», — объяснил он.

Хамзаев указал, что в случае упущения законный представитель несовершеннолетнего должен нести ответственность.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо создать государственный институт поддержки семьи. По его словам, в стране наблюдается дефицит квалифицированных психологов. Депутат отметил, что молодые пары, у которых есть сложности при построении семьи, должны иметь возможность получить грамотную консультацию.