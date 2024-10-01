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02:15, 1 октября 2024Россия

В России предложили создать государственный институт поддержки семьи

В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

России необходимо создать государственный институт поддержки семьи, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в стране наблюдается дефицит квалифицированных психологов. Депутат отметил, что молодые пары, у которых есть сложности при построении семьи, должны иметь возможность получить грамотную консультацию.

По мнению политика, в России есть много предпринимателей в этой сфере, которые «из-за собственных комплексов или отсутствия профессионализма работают во вред». «В стране в Год семьи должен появиться новый институт поддержки семьи, который бы акцентировал внимание на прямую работу с семьями, в первую очередь, психологи», — подчеркнул Хамзаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепил статус многодетной семьи в стране.

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      Марина Совина
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