В России предложили создать государственный институт поддержки семьи

В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи

России необходимо создать государственный институт поддержки семьи, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в стране наблюдается дефицит квалифицированных психологов. Депутат отметил, что молодые пары, у которых есть сложности при построении семьи, должны иметь возможность получить грамотную консультацию.

По мнению политика, в России есть много предпринимателей в этой сфере, которые «из-за собственных комплексов или отсутствия профессионализма работают во вред». «В стране в Год семьи должен появиться новый институт поддержки семьи, который бы акцентировал внимание на прямую работу с семьями, в первую очередь, психологи», — подчеркнул Хамзаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепил статус многодетной семьи в стране.