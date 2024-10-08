В Нидерландах резко сократилась сумма замороженных российских активов

De Telegraaf: сумма замороженных в Нидерландах активов РФ сократилась в 7 раз

Сумма замороженных в Нидерландах российских активов сократилась в семь раз. Об этом сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на доклад главы МИД Нидерландов Каспара Вельдкампа.

Отмечается, что в начале текущего года сообщалось о блокировке 660 миллионах евро, однако теперь речь идет едва ли о сотне миллионах евро. Уточняется, что на 1 июля общая сумма частных замороженных активов в Нидерландах составляла всего 97,2 миллиона евро.

Как следует из документа, это связано с разморозкой некоторых активов. В частности, 230 миллионов евро были разморожены для компании, которая смогла «формально дистанцироваться» от российского владельца.

В конце мая Еврокомиссия опубликовала документ по изъятию и использованию доходов от замороженных российских суверенных активов. Согласно этому документу, страны ЕС начнут передавать 90 процентов этих средств в бюджет объединения, чтобы те шли на военную помощь Киеву и программу по восстановлению Украины.