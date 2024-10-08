В Роспотребнадзоре оценили возможность заразиться лихорадкой Марбург через бананы

Эксперт Роспотребнадзора Макенов: лихорадкой Марбург не заразиться через бананы

Лихорадкой Марбург невозможно заразиться через фрукты, в частности — бананы. Об этом завяил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов, его цитирует РИА Новости.

«Нет, Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени», — сказал специалист.

Вирус, по его словам, может быть передан через близкий контакт с инфицированным человеком. Его инкубационный период составляет 21 день, также он может сокращаться до 6-14 дней. Лихорадка сначала проявляет себя через общее недомогание — температуру, боль в животе, головную боль, впоследствии появляется кровоточивость, кровавая рвота и сыпь на теле.

В России не произойдет распространения неизлечимого африканского вируса Марбург, ранее заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вирус, по ее словам, может быть завезен в Россию, но риска его распространения по стране нет.

Одним из главных симптомов заражения вирусом Марбург является высокая температура, которая держится от двух недель и более. Инфекция, как рассказывала доктор медицинских наук Елена Малинникова, поражает все внутренние органы и системы организма, вакцины от нее пока нет.