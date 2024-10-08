Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 8 октября 2024Россия

В России пенсионерка сорвалась при попытке спуститься из своей квартиры по простыням

В Кунгуре пенсионерка попыталась спуститься из квартиры по простыням и не выжила

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Кунгуре Пермского края пенсионерка сорвалась с высоты при попытке спуститься из квартиры по простыням. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кунгур».

Женщина свесила простыни с третьего этажа, однако благополучно спуститься ей не удалось. Она рухнула на землю, спасти пострадавшую не удалось.

Причины поступка россиянки предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее житель Подмосковья попытался спуститься из чужой квартиры по простыням, постеснявшись будить спящих хозяев. Он сорвался при попытке спуститься из окна, медики также не смогли помочь мужчине.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Тела сорвавшихся с горы в Непале россиян не могут поднять из пропасти. Вертолетная компания запросила гигантскую сумму

      Фигуранта дела о хищении выделенных на военные объекты в Арктике миллионов рублей осудили

      Лукашенко размялся на чурках в Москве

      Российскую школьницу ввели в кому после нападения стаи собак

      В России испытали универсальный «Бражник»

      Сайты российских судов перестали работать

      Путин спрогнозировал рекордный товарооборот с Арменией

      Невозможность отключения Турции от SWIFT объяснили

      Клан Берлускони захотел вернуться к власти в Италии

      Раскрыты подробности о единственном выжившем во время восхождения в Непале россиянине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше