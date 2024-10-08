В России пенсионерка сорвалась при попытке спуститься из своей квартиры по простыням

В Кунгуре пенсионерка попыталась спуститься из квартиры по простыням и не выжила

В городе Кунгуре Пермского края пенсионерка сорвалась с высоты при попытке спуститься из квартиры по простыням. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кунгур».

Женщина свесила простыни с третьего этажа, однако благополучно спуститься ей не удалось. Она рухнула на землю, спасти пострадавшую не удалось.

Причины поступка россиянки предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее житель Подмосковья попытался спуститься из чужой квартиры по простыням, постеснявшись будить спящих хозяев. Он сорвался при попытке спуститься из окна, медики также не смогли помочь мужчине.