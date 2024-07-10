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09:23, 10 июля 2024Россия

Россиянин сходил в гости, постеснялся попросить открыть дверь и выпал с седьмого этажа

Житель Подмосковья постеснялся попросить открыть дверь и выпал из окна

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Подмосковья сходил в гости, постеснялся попросить открыть дверь и выпал из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, россиянин встретил новых знакомых ночью у подъезда одного из жилых домов в Королеве. Один из новых знакомых мужчины предложил переночевать у него, а утром встал раньше остальных и ушел на работу.

В квартире оставались еще несколько человек, которые могли знать, где лежит еще один комплект ключей, но мужчина не стал их будить. Вместо этого он связал несколько простыней, попытался спуститься по ним из окна и сорвался с высоты.

Приехавшие на место трагедии медики не смогли помочь россиянину.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний мальчик выпал из окна 11-го этажа жилого дома на Союзном проспекте.

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      Марк Леонов
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