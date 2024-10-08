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14:06, 8 октября 2024Силовые структуры

В российской колонии криминальному авторитету добавили срок за пропаганду АУЕ

В Калужской области вынесен приговор криминальному авторитету за пропаганду АУЕ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Калужский областной суд вынес приговор криминальному авторитету 52-летнему уроженцу Республики Азербайджан за участие в экстремисткой организации АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов по Калужской области.

По данным суда, криминальный авторитет занимал высшее положение в преступной иерархии исправительной колонии №3 в поселке Товарково Дзержинского района Калужской области. Эта должность была за ним закреплена «вором в законе». В ходе большого количества проведенных допросов, изучения видеозаписей и предметов субкультуры, изъятых в исправительной колонии, суд пришел к выводу о доказанности обвинения.

Суд приговорил по совокупности преступлений к 17 годам заключения, первые восемь лет в тюрьме, остаток срока в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что российский заключенный получил срок за экстремистскую татуировку.

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      Артем Соколов
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