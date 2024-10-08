В США подняли в воздух уникальный штурмовик ARES

Единственный прототип американского штурмовика ARES подняли в воздух

Единственный прототип американского самолета непосредственной воздушной поддержки ARES (Agile Responsive Effective Support), который построили 34 года назад, подняли в воздух. Уникальный штурмовик используют для испытаний, пишет Army Recognition.

Очевидцы заметили ARES в ходе полета у воздушного и космического порта Мохаве в Калифорнии. «Этот демонстратор концепции самолета непосредственной воздушной поддержки продолжает служить испытательным полигоном для армии США. Примечательно, что с момента его первого полета 19 февраля 1990 года прошло 34 года», — пишет издание.

ARES разработали в ответ на запрос армии США на недорогой штурмовик для поддержки сухопутных сил. Военные хотели получить неприхотливый самолет с высокой маневренностью на малых высотах и устойчивостью к сваливанию. Поэтому специалисты компании Scaled Composites построили ARES по схеме «утка» и оснастили его передним горизонтальным оперением. Основным оружием самолета стала шестиствольная пушка GAU-12 калибра 25 миллиметров. Также штурмовик мог нести ракеты.

Самолет успешно прошел испытания, однако военные не заинтересовались машиной. После приобретения Scaled Composites компанией Northrop Grumman самолет стали использовать в качестве летающей лаборатории для отработки новых технических решений.

Ранее в октябре концерн «Калашников» сообщил о наращивании производства одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для специальной военной операции. Этим орудием оснащают самолеты МиГ-29, Су-27 и машин на их базе.