Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 8 октября 2024Наука и техника

В США подняли в воздух уникальный штурмовик ARES

Единственный прототип американского штурмовика ARES подняли в воздух

Фото: Wikimedia

Единственный прототип американского самолета непосредственной воздушной поддержки ARES (Agile Responsive Effective Support), который построили 34 года назад, подняли в воздух. Уникальный штурмовик используют для испытаний, пишет Army Recognition.

Очевидцы заметили ARES в ходе полета у воздушного и космического порта Мохаве в Калифорнии. «Этот демонстратор концепции самолета непосредственной воздушной поддержки продолжает служить испытательным полигоном для армии США. Примечательно, что с момента его первого полета 19 февраля 1990 года прошло 34 года», — пишет издание.

ARES разработали в ответ на запрос армии США на недорогой штурмовик для поддержки сухопутных сил. Военные хотели получить неприхотливый самолет с высокой маневренностью на малых высотах и устойчивостью к сваливанию. Поэтому специалисты компании Scaled Composites построили ARES по схеме «утка» и оснастили его передним горизонтальным оперением. Основным оружием самолета стала шестиствольная пушка GAU-12 калибра 25 миллиметров. Также штурмовик мог нести ракеты.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
Самолет МиГ-29: производство и боевое применение Почему ЦРУ охотилось за советским истребителем
Самолет МиГ-29: производство и боевое применениеПочему ЦРУ охотилось за советским истребителем
2 августа 2024

Самолет успешно прошел испытания, однако военные не заинтересовались машиной. После приобретения Scaled Composites компанией Northrop Grumman самолет стали использовать в качестве летающей лаборатории для отработки новых технических решений.

Ранее в октябре концерн «Калашников» сообщил о наращивании производства одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для специальной военной операции. Этим орудием оснащают самолеты МиГ-29, Су-27 и машин на их базе.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Чтобы они поняли». Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю из-за призывов разрешить Киеву бить по России

      Харрис ответила на вопрос о нападении Китая на Тайвань

      Дипломат одним словом охарактеризовала «план победы» Зеленского

      Четыре медведя вломились в дом и набросились на пенсионера

      Раскрыты характерные признаки зависимости от секса

      МИД оценил идею о членстве Украины в НАТО

      Дипломат сообщила о «цифровом следе» наемников в Курской области

      Москвичи спасли почти 20 оставленных в машине кошек

      В США подняли в воздух уникальный штурмовик ARES

      Невестка Виктории Бекхэм показала фото в трусах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше