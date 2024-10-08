Американский военный Дэвис назвал план победы Зеленского лишенным всякого смысла

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского лишен всякого смысла и противоречив, считает подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис. В эфире YouTube-канала Deep Dive он раскритиковал план политика.

Дэвис прокомментировал интервью украинского президента, в ходе которого тот заявил о надежде на победу над РФ, при этом допустив дипломатическое разрешение конфликта.

«Он [Зеленский] говорит, что нет, никаких переговоров, а спустя всего минуту говорит, что да, мы хотим дипломатического разрешения. Это же и есть переговоры», — указал эксперт.

Как утверждает Дэвис, глава Украины окончательно запутался в политико-дипломатических терминах и не может отличать дипломатию и переговоры от силового решения вопроса. В терминологии Зеленского дипломатическое урегулирование включает только силу, заключил американский подполковник в отставке.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, комментируя состояние конфликта между Украиной и Россией, призвал Владимира Зеленского пойти на переговоры с РФ.