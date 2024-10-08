В ВСУ признали потерю позиций в Волчанске

Офицер ВСУ с позывным Алекс: украинские военные потеряли позиции в Волчанске

В результате российского наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько позиций на окраинах города и в его центре. Об этом в Telegram признался офицер ВСУ с позывным Алекс.

«Вынужден признать, что в Волчанске (...) [ВС России] действительно давят как на окраинах города, так и в центре, несколько позиций были утрачены», — говорится в публикации.

Он добавил, что российские военные также занимали позиции на территории Волчанского агрегатного завода, но якобы отошли.

Ранее украинский пленный Александр Новак рассказал о больших потерях в ВСУ из-за стратегии украинской армии. По его словам, командование «бросает людей на мясо» и редко помогает бойцам с эвакуацией.