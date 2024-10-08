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22:20, 8 октября 2024Россия

Во Внуково дважды за два часа ограничили полеты

Во Внуково дважды за два часа ограничили полеты, аэропорт работает в штатно

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме после временных ограничений, дважды вводившихся за два часа. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани, передает РИА Новости.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 по московскому времени.

Отмечается, что меры привели к изменениям в расписании — после 18.00 в авиагавани задержали 11 рейсов на вылет и 10 на посадку. Кроме того, один рейс полностью отменили, а четыре — перенаправили в другие аэропорты Москвы.

Ранее в трех московских аэропортах в ночь на 5 сентября задержали свыше 15 рейсов. Во Внуково был объявлен сигнал «Ковер». Он вводится при появлении в небе неизвестных или опасных объектов.

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      Юлия Мискевич
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