Во Внуково дважды за два часа ограничили полеты, аэропорт работает в штатно

Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме после временных ограничений, дважды вводившихся за два часа. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани, передает РИА Новости.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 по московскому времени.

Отмечается, что меры привели к изменениям в расписании — после 18.00 в авиагавани задержали 11 рейсов на вылет и 10 на посадку. Кроме того, один рейс полностью отменили, а четыре — перенаправили в другие аэропорты Москвы.

Ранее в трех московских аэропортах в ночь на 5 сентября задержали свыше 15 рейсов. Во Внуково был объявлен сигнал «Ковер». Он вводится при появлении в небе неизвестных или опасных объектов.