В московских аэропортах задержали 37 рейсов

В трех московских аэропортах задержали 37 рейсов, еще два отменены

В трех московских аэропортах в ночь на 5 сентября задержали 37 рейсов, еще два отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Воздушные гавани столицы Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничили вылет и прилет самолетов.

По информации Baza, во Внуково был объявлен сигнал «Ковер». Он вводится при появлении в небе неизвестных или опасных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 5 сентября было уничтожено несколько направлявшихся в сторону российской столицы украинских беспилотников. Так, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны в Калужской и Тверской областях, а также в Истринском районе Подмосковья.