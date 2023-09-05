Собянин сообщил об уничтожении направлявшегося в сторону Москвы дрона

Собянин: под Москвой и в Калужской области уничтожены украинские БПЛА

В ночь с 4 на 5 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что дроны были сбиты в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. По предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

1 сентября из-за ограничений в аэропортах Москвы, которые были введены в связи с попыткой пролета беспилотника, 14 рейсов ушли на другие аэродромы. Силы противовоздушной обороны уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник в Люберецком районе области в пятницу, 1 сентября. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В Минобороны назвали произошедшее попыткой теракта.