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04:33, 5 сентября 2023Россия

Собянин сообщил об уничтожении направлявшегося в сторону Москвы дрона

Собянин: под Москвой и в Калужской области уничтожены украинские БПЛА

Фото: Reuters

В ночь с 4 на 5 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что дроны были сбиты в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. По предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

1 сентября из-за ограничений в аэропортах Москвы, которые были введены в связи с попыткой пролета беспилотника, 14 рейсов ушли на другие аэродромы. Силы противовоздушной обороны уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник в Люберецком районе области в пятницу, 1 сентября. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В Минобороны назвали произошедшее попыткой теракта.

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    Екатерина Подвигина
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