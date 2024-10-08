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18:08, 8 октября 2024Бывший СССР

Задержанного в Молдавии российского политолога отправили в СИЗО на Украине

УНИАН: на Украине суд отправил в СИЗО российского политолога Чистилина

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

На Украине суд отправил в СИЗО задержанного в Молдавии российского политолога Дмитрия Чистилина. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН в Telegram.

Отмечается, что Чистилину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО сроком на два месяца. Его арестовали без права внесения залога.

Агентство также приводит слова Чистилина, который утверждает, что не ожидал своего задержания. Он также заявил, что до сих пор не понял, что происходит.

Дмитрия Чистилина, имеющего гражданства России и Украины, задержали в Молдавии и передали Украине 8 октября. Его друг, Игорь Калдаре, заявил, что Чистилин навещал в Кишиневе больного сына.

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      Александр Курбатов
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