Задержанные ФСБ члены банды получили сроки за наркоторговлю и хранение оружия

В Челябинске суд вынес приговор членам ОПГ за наркоторговлю и хранение оружия

Советский районный суд Челябинска приговорил четырех членов межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ) к лишению свободы на срок от 10 до 12 лет по делу о наркотиках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области.

По данным силовиков, четверо жителей области входили в ОПГ, которая занималась незаконным сбытом наркотиков в особо крупном размере бесконтактным способом по регионам России. Для этого один из участников организовал работу интернет-магазина.

В январе 2023 года фигурантов задержали сотрудники ФСБ. У них изъяли мефедрон массой 1,2 килограмма, у организатора ОПГ также был обнаружен автомат Калашникова, переделанный в боевой, и боеприпасы к нему. Отбывать наказание трое осужденных будут в колонии строгого режима, а четвертый — общего. Также трое должны будут выплатить штраф 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Амурской области суд арестовал четырех человек за хранение масла каннабиса.