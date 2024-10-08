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10:54, 8 октября 2024Силовые структуры

Закладчик по имени Китай из Запорожской области получил новый срок за наркотики

В Подмосковье суд приговорил к десяти годам колонии закладчика по имени Китай

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил к десяти годам колонии строгого режима закладчика по имени Китай. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным издания, 25-летний Китай Яблоков занимался распространением наркотических веществ через закладки. Незадолго до этого он вышел из колонии, где отбывал срок за сбыт наркотиков. В день задержания ему поступил заказ от знакомой, которая сообщила, что необходимо забрать невостребованный товар и вернуть его обратно. Как только он забрал закладку, его арестовали полицейские. При нем было обнаружено 42,71 грамма вещества.

Ранее сообщалось, что российские полицейские задержали наркосбытчика с крупной партией героина.

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      Артем Соколов
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