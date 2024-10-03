Российские полицейские задержали наркосбытчика с крупной партией героина

В Подмосковье задержали наркосбытчика с крупной партией героина

В Подмосковье полицейские задержали 31-летнего наркосбытчика, забравшего из тайника в лесу героин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, уроженец Средней Азии приехал на машине в лес у деревни Жилино и забрал из тайника оптовую партию героина. Он планировал распространять его в Московской области. На допросе иностранец признался, что получил инструкцию по поиску местоположения закладки через мессенджер от куратора.

Силовики изъяли из авто задержанного пакет с килограммом неизвестного сыпучего вещества. Эксперт установил, что это полусинтетический опиоидный наркотик. Возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Подольском городском округе Подмосковья сотрудники Росгвардии при поддержке ОМОНа «Меч» задержали двоих подозреваемых в организации нарколаборатории.

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