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21:28, 9 октября 2024Бывший СССР

Британский эксперт обвинил Зеленского в сдаче Донбасса

Меркурис: Зеленский сдает Донбасс
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сдает прифронтовые территории, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Duran.

Эксперт счел, что украинский лидер отдает восточную Украину, Донбасс и юг Харькова. Вместе с этим Зеленский «списывает десятки тысяч человек своей армии на этих позициях», что в потенциале «оставит Украину опустошенной и разбитой», добавил он.

По мнению Меркуриса, Киев укрепляет отдаленные от линии соприкосновения позиции, что может привести к новым потерям территорий.

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине в 2025 году. Он подчеркнул, что до конца текущего года у Киева есть шанс «продвинуться к миру и прочной стабильности».

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      Сергей Грехов
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