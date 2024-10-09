Бывшая жена Майкла Джексона раскрыла неожиданный факт про артиста

Бывшая жена Майкла Джексона заявила, что он был девственником до 35 лет

Единственная дочь Элвиса Пресли и экс-жена поп-исполнителя Майкла Джексона Лиза Мари Пресли раскрыла неожиданный факт про бывшего супруга. Об этом она написала в своих мемуарах «Отсюда к великому неизвестному», отрывок из которых опубликовала газета Daily Mail.

В книге певица рассказала, что исполнитель был девственником, когда они начали встречаться. «Я думаю, что он целовался с Татум О’Нил и Брук Шилдс, с которой у него также был роман. Он сказал, что Мадонна однажды пыталась с ним переспать, но ничего не произошло. Я была в ужасе, потому что боялась сделать неверный шаг», — написала Пресли.

Ранее был раскрыт размер наследства, которое получила мать Майкла Джексона.