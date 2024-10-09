Двоих россиян арестовали за нападение на участника СВО и похищение у него миллиона рублей

Во Владимирской области суд арестовал двоих местных жителей за нападение на участника специальной военной операции (СВО) и похищение у него 1,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Мужчины проходят обвиняемыми по статье 162 УК РФ («Разбой»).
Пострадавшему выделили выплаты после ранений, полученных во время СВО. Об этом узнали обвиняемые и решили забрать деньги себе. Они приехали к дому участника спецоперации и, угрожая оружием, заставили его сесть в автомобиль. После этого фигуранты забрали телефон военного и перевели себе с его счета 1,6 миллиона рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.
Ранее в Самарской области следствие возбудило уголовное дело из-за нападения на сына участника СВО.