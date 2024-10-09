Двоих россиян арестовали за нападение на участника СВО и похищение у него миллиона рублей

Во Владимирской области суд арестовал двоих мужчин за нападение на участника СВО

Во Владимирской области суд арестовал двоих местных жителей за нападение на участника специальной военной операции (СВО) и похищение у него 1,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Пострадавшему выделили выплаты после ранений, полученных во время СВО. Об этом узнали обвиняемые и решили забрать деньги себе. Они приехали к дому участника спецоперации и, угрожая оружием, заставили его сесть в автомобиль. После этого фигуранты забрали телефон военного и перевели себе с его счета 1,6 миллиона рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Ранее в Самарской области следствие возбудило уголовное дело из-за нападения на сына участника СВО.

