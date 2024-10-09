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12:35, 9 октября 2024Экономика

Идущий на США ураган сравнили с «Иваном Грозным»

США пообещали колоссальный ущерб от урагана «Милтон»

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Ураган «Милтон», который надвигается на США, может принести стране колоссальные разрушения. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он вспомнил ураган «Иван Грозный», который прошел по Карибскому бассейну 20 лет назад. По мнению Вильфанда, сейчас последствия могут быть сравнимыми. «Циклон, который приближается к Флориде, обладает колоссальной энергией, это видно и по спутниковым снимкам, и по расчетам», — заметил он.

«Циклоны угасают, но, выходя на континент, наносят колоссальный ущерб. Это просто сумасшедшая сила, спастись от которой невозможно», — добавил эксперт.

Ураган «Милтон», по прогнозам синоптиков, может оказаться самым разрушительным в истории и достигнуть пока не существующей шестой категории. Объявлена массовая эвакуация.

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      Платон Щукин
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