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16:28, 9 октября 2024Бывший СССР

Мэр Днепра заявил о притеснениях на фоне приближения линии фронта к городу

Мэр Днепра Филатов: против горсовета развернули беспрецедентную кампанию

Фото: Reuters

Мэр Днепра (ранее — Днепропетровск) Борис Филатов заявил о притеснениях городского руководства на фоне приближения линии фронта к населенному пункту. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что против горсовета была развернута беспрецедентная кампания, направленная на уничтожение местного самоуправления. По его словам, заведены десятки уголовных дел, проводятся сотни обысков и многочисленные аресты.

По мнению градоначальника, эти события являются скоординированной политической атакой против руководства Днепра. Филатов обвинил правоохранителей в подделке доказательств и экспертиз. «Причины мне неизвестны. Указание, подготовка к выборам или желание наживы», — предположил мэр. Как он подчеркнул, людей, которые могут что-то сделать, систематически вытравливают.

Ранее Филатов обвинил украинские власти в попытке ограбить регионы в 2025 году. Он напомнил о договоренности с президентом Владимиром Зеленским и правительством.

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      Кристина Есикова
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