Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта в Курской области

МО России опубликовало кадры освобождения хутора Покровский в Курской области

Министерство обороны (МО) России показало кадры освобождения хутора Покровский в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«При доразведке позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства противника в приграничном районе Курской области. Штурмовые действия начались сразу после артиллерийской подготовки. Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ и сходу овладели им», — говорится в сообщении.

Видео начинается с кадров воздушной разведки. Затем показывают несколько единиц движущейся техники, после чего кадры переключаются на бойцов, проходящих сквозь лесную чащу.

Командир роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады рассказал, что в освобождении населенного пункта задействовали штурмовые группы на боевых машинах пехоты.

Об освобождении хутора Минобороны России сообщило 9 октября. В этот же день стало известно, что российским войска удалось вернуть контроль над деревней Новая Сорочина.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.