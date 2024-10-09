Начальника УФНС в российском регионе задержали за взятку дорогим автомобилем

Главу УФНС по ЯНАО Калюжину заподозрили в получении взятки автомобилем Porsche

Сотрудники силовых структур задержали начальника управления ФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, чиновница была задержана в своем доме. Она подозревается в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne — стоимость такой машины оценивается в более чем десять миллионов рублей.

Предварительно, за взятку дорогим авто Калюжина пообещала помочь исключить недоимку из решения выездной налоговой проверки, а также избежать ответственности одной из местных нефтегазовых компаний.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали 34-летнего заместителя председателя городского комитета по инвестициям Максима Шарипова. Его подозревают в получении взятки в размере свыше 20 миллионов рублей.

