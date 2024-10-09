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12:58, 9 октября 2024Силовые структуры

Начальника УФНС в российском регионе задержали за взятку дорогим автомобилем

Главу УФНС по ЯНАО Калюжину заподозрили в получении взятки автомобилем Porsche

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур задержали начальника управления ФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, чиновница была задержана в своем доме. Она подозревается в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne — стоимость такой машины оценивается в более чем десять миллионов рублей.

Предварительно, за взятку дорогим авто Калюжина пообещала помочь исключить недоимку из решения выездной налоговой проверки, а также избежать ответственности одной из местных нефтегазовых компаний.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали 34-летнего заместителя председателя городского комитета по инвестициям Максима Шарипова. Его подозревают в получении взятки в размере свыше 20 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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