Над российским регионом сбили еще один беспилотник

Богомаз: над Брянской областью обнаружен и уничтожен еще один беспилотник

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил глава региона.

Ранее 9 октября Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны вычислили и сбили БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины.

8 октября сообщалось, что украинский беспилотник засекли в небе над Курской областью. Целью дрона самолетного типа было нанести удар по объекту на территории России, уточнили в Министерство обороны.