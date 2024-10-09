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00:43, 9 октября 2024Россия

Силы ПВО вычислили и сбили беспилотник в российском регионе

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили БПЛА ВСУ в Брянской области, пострадавших нет

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вычислили и сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. В результате никто не пострадал, уточнил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

8 октября украинский беспилотник засекли в небе над Курской областью. Целью дрона самолетного типа было нанести удар по объекту на территории России, уточнили в Минобороны.

До этого ВСУ атаковали Белгородскую область. БПЛА спикировал на автомобиль «Газель», в результате чего ранения получили два человека.

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