Назван предполагаемый создатель биткоина

В новом документальном фильме телеканал HBO назвал предполагаемого создателя биткоина. Авторы картины Money Electric: The Bitcoin Mystery («Электрические деньги: тайна биткоина») уверены, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрывается разработчик по имени Питер Тодд.
Сам Тодд открещивается от создания самой популярной криптовалюты. Со своей стороны, авторы документалки настаивают, что именно Тодд якобы случайно продолжил публикацию Сатоши Накамото в обсуждении технических деталей биткоина на форуме BitcoinTalk с личного аккаунта. После этого оба аккаунта одинаковое количество времени не были активны. А после показывали активность одинаковое количество времени. Затем именно Тодд внедрил функцию под названием replace by fee, которая обсуждалась в этой ветке форума.
В качестве одного из доказательств того, что Тодд — это Сантоши, в фильме сказано, что они оба писали в похожем стиле.
Споры о том, кто именно создал биткоин, ведутся не первый год. Например, в 2015 году The New York Times назвало создателем криптовалюты разработчика Ника Сабо. Еще были слухи, что биткоин создал Илон Маск, но предприниматель это опровергал. Он выдвигал свою гипотезу. По мнению Маска, под псевдонимом Сантоши может скрываться математик, который в 1998 году создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием bit gold, и тоже указывал на Сабо.