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09:33, 9 октября 2024Путешествия

Названы самые необычные пляжи России

Черный пляж на Курилах назван самым необычным в России

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Черный пляж на Курилах и Халактырский пляж на Камчатке названы самыми необычными в России. Об этом говорится в материале «Яндекс Путешествий», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Черный пляж находится на острове Итуруп. «Контраст черного берега с белоснежными скалами и яркой зеленью создает поистине сюрреалистический пейзаж», — говорится в сообщении. Добраться туда можно через Москву за девять часов и 23 тысячи рублей.

Халактырский пляж расположен в нескольких километрах от Петропавловска-Камчатского. «Камчатка славится своими действующими вулканами, и этот песок — не что иное, как измельченная вулканическая порода. Считается, что прогулки босиком по такому пляжу оказывают целебный эффект благодаря высокому содержанию минералов», — рассказали специалисты. Из Москвы можно долететь туда за 18 тысяч рублей.

Еще одна жемчужина России — Стеклянный пляж во Владивостоке, куда летают прямые рейсы за 8,5 часа из столицы. Перелет обойдется в 18 тысяч рублей. «Местные жители ласково называют это место "стекляшкой". Здесь можно найти осколки белого, зеленого, желтого и даже редкого синего стекла», — указано в материале.

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвали 50 лучших отелей мира в 2024 году. Первое место в списке получила пятизвездочная гостиница Capella Bangkok в Бангкоке. Ее номерной фонд включает более 100 светлых и просторных комнат и вилл.

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