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20:06, 9 октября 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Москвы в Пензу самолета пытались ослепить лазером в небе

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 7 октября на борту летевшего из Москвы в Пензу самолета. Экипаж доложил о попытке освещения кабины пилотов лазером синего цвета с земли.

Отмечается, что сигналы бедствия и срочности объявлены не были. Командир воздушного судна продолжил выполнение рейса, посадка прошла благополучно.

Ранее направлявшийся в Турцию самолет авиакомпании Turkish Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился в среду, 9 октября, со следовавшим из Москвы в Анталью Boeing 737-800. Экипаж доложил о технической проблеме на борту.

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