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04:33, 9 октября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о подсаживании солдат ВСУ на наркотики

Пленный Кабанов сообщил, что медики ВСУ подсаживают военных на амфетамин

Фото: Alina Smutko / Reuters

Военные медики подсаживают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на амфетамин. Об этом заявил пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть военные медики, которые предлагают амфетамин, чтобы держались, "бодряк" был», — сказал он. По его словам, врачи сначала предлагают наркотики бесплатно, а при дальнейшем привыкании военные платят деньги. Отмечается, что доставка осуществляется через украинскую «Новую Почту». По его словам, вышестоящее командование не мешает поставкам амфетамина и получает за это денежное вознаграждение.

Ранее пленный военнослужащий Александр Новак заявил, что командование Вооруженных сил Украины бросает людей на мясо, из-за чего среди личного состава украинской армии есть большие потери. Он считает, что ВСУ нечего противопоставить российским войскам.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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