Последствия введения для «Газпрома» норматива продаж на бирже оценили

БКС: норматив 10 % для биржевых продаж «Газпрома» может дестабилизировать рынок

Предложенные властями нормативы по продаже газа на бирже могут негативно сказаться на ценах, если долгосрочные контракты по прежним регулируемым ценам останутся в силе, следует из комментария аналитиков «БКС Мир инвестиций».

Как пишет «Коммерсантъ», ФАС и Минэнерго выступили за установление нормативов, — для «Газпрома» 10 процентов от всех поставок на внутренний рынок, для независимых поставщиков — 2 процента — при достижении которых цена будет признаваться рыночной.

Отмечается, что в 2023 году «Газпром» продал на бирже около 10 миллиардов кубометров газа, и введение соответствующих обязательств вынудит его увеличить продажи в четыре раза. При этом, указывают в материале, контракты придется либо расторгнуть, либо изменить таким образом, чтобы порядка 80 процентов объемов поставлялось по регулируемым ценам, а остальное — через биржу. «Пока сложно спрогнозировать, приведет эта инициатива к росту или падению цен на газ», — резюмируют эксперты.

По их мнению, озвученный норматив «выглядит слишком амбициозно и может дестабилизировать внутренний рынок газа», в связи с чем не исключено, что объемы будут наращиваться более умеренно, с внесением изменений в долгосрочные контракты.