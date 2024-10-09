Путин высказался о перспективности производства тканей

Президент России Владимир Путин назвал перспективным направлением производство тканей и отметил, что в последние десятилетия качественных тканей в РФ не хватало.
Российский глава подчеркнул, что качественные ткани — это то, чего всегда не хватало в последние десятилетия.
Говоря о сфере производства тканей, Путин уточнил, что в России есть очень талантливые люди, в том числе дизайнеры.
Ранее президент потребовал ускорить производство отечественного пассажирского самолета. Речь идет о пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». При этом президент подчеркнул, что итоговая стоимость самолета, а также его характеристики должны быть конкурентоспособными.