Путин оценил уровень безработицы в России

Путин заявил, что в России практически нет безработицы

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже практически нет безработицы. Его слова приводит РИА Новости.

«Безработица на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста», — оценил российский лидер.

Ранее сообщалось, что безработица в России в течение всего лета 2024 года держалась на исторических минимумах: в августе показатель третий месяц подряд сохранялся на уровне 2,4 процента. В этом месяце число нетрудоустроенных российских граждан составило около 1,84 миллиона.